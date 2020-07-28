Дженнифер Лопес отметила день рождения с Алексом Родригесом и детьми на пляже в Хэмптонсе

28.07.2020, 16:20, Разное

В минувшую пятницу, 24 июля, Дженнифер Лопес отмечала день рождения – певице, хотя в это и невозможно поверить, исполнился 51 год. От шумной вечеринки по примеру прошлых лет на этот раз она решила отказаться, но, возможно, лишь на время: 27 июля день рождения был и у ее жениха Алекса Родригеса – не исключено, что они решат устроить общее торжество. В субботу же, 25 июля, Дженнифер просто отправилась на пляж вместе с самыми близкими людьми – Алексом, детьми от своего брака с Марком Энтони – 12-летними близнецами Эммой и Максом, дочерью Алекса – 15-летней Наташей, а также другом-фотографом Ником Силва, которому было поручено запечатлеть семейные моменты на фоне океана и заходящего солнца.

Дженнифер и Алекс с другом Дженнифер с дочерью и сыном Дженнифер с сыном после остановки у фургона с мороженым

Пока дети резвились в воде, Дженнифер и Алекс сидели на песке и о чем-то мило беседовали. Потом они все вместе попозировали фотографу и отправились домой, по пути остановившись у фургона с мороженым. Вечером Дженнифер опубликовала в Instagram фотографию, сделанную на пляже, и подписала ее:

Мы именно там, где и должны быть…

А Алекс опубликовал другую фотографию, написав: “Идеальная суббота”. До этого же он посвятил Дженнифер поздравительный пост, смонтировав для нее видеоролик:

С днем рождения, Суперженщина!!! Каждый момент, проведенный рядом с тобой, – волшебный. Ты великолепный партнер, лучшая мама, самый потрясающий артист. Ролевая модель. Герой. Вдохновение. Я так горжусь тобой! Люблю тебя очень сильно!

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)24 Июл 2020 в 12:16 PDT

В понедельник Дженнифер ответила Алексу “взаимностью”, выложив ролик в его честь и подписав его:

Сейчас тебя показывают по телевизору, а я сижу здесь, в студии, смотрю на тебя и думаю, как бы мне хотелось оказаться сейчас рядом… смеяться, шутить и наслаждаться этой жизнью вместе… как это будет, где это будет… не имеет значения. То, что у меня есть ты, – это благословение. С днем рождения 13…

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)26 Июл 2020 в 9:00 PDT

День рождения Алекса пара отметила в гольф-клубе

Напомним, Дженнифер и Алекс знакомы с 2005 года. Друг другу их представил бывший муж Лопес – популярный исполнитель сальсы Марк Энтони. В тот день на стадионе Shea сразились команда Родригеса New York Yankees и New York Mets, за которую – судя по его футболке – болел Энтони. Тогда Марк и подумать не мог, что лет через 12 его жена будет встречаться с его приятелем-спортсменом. Но в начале 2017 года именно так и произошло.

Я обедала в одном ресторане, ела салат “Кобб” и мексиканский суп “Тортилья” – как вдруг увидела его, он проходил мимо. Почему-то мне захотелось подойти, похлопать его по плечу и сказать: “Привет, Алекс!” Так мы и встретились. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин,

– рассказала Лопес на телевизионном шоу Эллен Де Дженерес.

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