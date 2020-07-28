 

Дэвид Бекхэм рассказал принцу Уильяму о психическом здоровье: “Я не мог открыто признаться в своих проблемах”

28.07.2020, 16:20, Разное

Принц Уильям продолжает рассказывать о важности заботы о психическом здоровье в футбольной индустрии. На днях в рамках своей многолетней кампании Head’s Up он побеседовал с бывшими, а также действующими спортсменами. В дискуссии приняли участие Карло Анчелотти, Андрос Таунсенд, Тайрон Мингс, Стеф Хотон, а также Дэвид Бекхэм. Последний откровенно рассказал о самом сложном – с психологической точки зрения – годе в своей карьере.

Оглядываясь назад, понимаю, какой сложный путь я прошел. Тогда я этого не осознавал, но сейчас мне предельно ясно, что я сталкивался с трудностями на протяжении всей своей карьеры. Но самым нелегким годом был, безусловно, 1998-й. Я был молод, сделал ошибку, и реакция на нее была довольно жестокой. Меня постоянно критиковали на поле словесно. Но если бы тогда существовали социальные медиа, это была бы совсем другая история,

– рассказал 45-летний Дэвид, намекая на матч Англия-Аргентина в рамках Чемпионата мира по футболу: тогда Бекхэм, которому было 23 года, исполнил подсечку в адрес Диего Симеоне, таким образом отомстив ему за свое же падение. Рефери показал красную карточку, Дэвид покинул поле, после чего подвергся критике – его считали главным виновником проигрыша сборной Англии.

Дэвид Бекхэм получает красную карточку в матче Аргентина-Англия, 1998 годМне повезло. Меня очень поддерживали в “Манчестер Юнайтед”, меня поддерживал менеджер и, конечно же, моя семья. Но чувствовал ли я, что это нормально – сказать кому-то: “Мне нужна помощь”? Нет. Эпоха была другой. Я считал, что должен держать все в себе и справляться со своими проблемами сам,- сказал Дэвид, отметив, что своих детей – Бруклина, Ромео, Круза и Харпер – учит вести себя совершенно иначе:

Я рассказываю своим детям, насколько важно признаваться в своих проблемах. Это абсолютно нормально – выходить и говорить: “Помогите мне”.

В рамках беседы принц Уильям объявил о подписании футбольной ассоциацией совместной декларации “Психически здоровый футбол”. Ее цель – “создать психически здоровую культуру на всех уровнях игры в качестве долговременного наследия Heads Up”.





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