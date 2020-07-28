Убытки турсектора от коронавируса оказались втрое выше, чем от кризиса 2009 года

28.07.2020, 16:16, Новости дня

Из-за распространения нового типа коронавиурса в 2020 международный туристический сектор потерял 320 млрд долларов, сообщила в своем пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Всемирная туристская организация отмечает, что убытки сферы туризма в три раза больше, чем в кризис 2009, также говорится о том, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 млн. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%, передает РИА «Новости».

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили сообщил о необходимости восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.

Ранее газета ВГЛЯД опубликовала прогноз экспертов о будущем туризма после пандемии.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.