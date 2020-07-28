 

Убытки турсектора от коронавируса оказались втрое выше, чем от кризиса 2009 года

28.07.2020, 16:16, Новости дня

Из-за распространения нового типа коронавиурса в 2020 международный туристический сектор потерял 320 млрд долларов, сообщила в своем пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Всемирная туристская организация отмечает, что убытки сферы туризма в три раза больше, чем в кризис 2009, также говорится о том, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 млн. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%, передает РИА «Новости».

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили сообщил о необходимости восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.

Ранее газета ВГЛЯД опубликовала прогноз экспертов о будущем туризма после пандемии.

Напомним, с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Британский собор покусился на «миф» о светлокожем Иисусе

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

14.07 / США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

04.07 / Москва возмутилась решению Лондона отнять золото у Венесуэлы

07.07 / Эксперты обсудили, как искоренить пиратство в Рунете

08.07 / Петра Верзилова задержали в Москве

27.07 / В Киеве возобновили электроснабжение

29.06 / Жертвами нападения террористов в Карачи стали семь человек

04.07 / Продажи Hyundai через интернет начнутся в октябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска