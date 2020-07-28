Военный эксперт рассказал о попытках США контролировать Северный морской путь РФ

28.07.2020, 16:09, Разное

Военный эксперт Виктор Баранец пояснил о попытках США контролировать Северный морской путь РФ с помощью своей армии. Причина для недовольства заключается в исключительной выгоде этого маршрута.

Арктика считается одним из самых прибыльных мест не только по количеству возможных ресурсов, но и благодаря наличию Северного морского пути. Россия, имея в своём распоряжении около 40 действующих ледоколов, вовсю осваивает этот регион, а США значительно отстают. Виктор Баранец отметил, что даже эксперты из Вашингтона не раз указывали на превосходство РФ в Арктике. Именно поэтому, уверен военный обозреватель, Соединённые Штаты начали активные военные учения в Арктике.

Северный морской путь позволяет доставлять товары из Китая в страны Евросоюза почти в два раза быстрее и при этом затратив на это меньше средств, пишет «ПолитЭксперт». В США же обеспокоены сложившейся ситуацией из-за того, что Европа является главным рынком сбыта, а подписание контракта между Москвой и Пекином может привести к падению экспорта, пишет «Слово и Дело».