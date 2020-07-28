 

Военный эксперт рассказал о попытках США контролировать Северный морской путь РФ

28.07.2020, 16:09, Разное

Военный эксперт Виктор Баранец пояснил о попытках США контролировать Северный морской путь РФ с помощью своей армии. Причина для недовольства заключается в исключительной выгоде этого маршрута.
Арктика считается одним из самых прибыльных мест не только по количеству возможных ресурсов, но и благодаря наличию Северного морского пути. Россия, имея в своём распоряжении около 40 действующих ледоколов, вовсю осваивает этот регион, а США значительно отстают. Виктор Баранец отметил, что даже эксперты из Вашингтона не раз указывали на превосходство РФ в Арктике. Именно поэтому, уверен военный обозреватель, Соединённые Штаты начали активные военные учения в Арктике.

Северный морской путь позволяет доставлять товары из Китая в страны Евросоюза почти в два раза быстрее и при этом затратив на это меньше средств, пишет «ПолитЭксперт». В США же обеспокоены сложившейся ситуацией из-за того, что Европа является главным рынком сбыта, а подписание контракта между Москвой и Пекином может привести к падению экспорта, пишет «Слово и Дело».





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В Dell анонсировали XPS 15 в «морозном» цвете

24.07 / Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово

25.06 / Петербургская полиция назвала матом лозунг «Антифашизм — не преступление»

15.07 / Китаянка заразила коронавирусом 71 человека, один раз проехавшись в лифте

10.07 / Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапа в России

27.07 / Опасное ультрафиолетовое излучение накроет южную часть России в ближайшее время

04.07 / Ученые создали новый метод лечения рака мозга

28.06 / Звезда “Безумцев” Джон Хэмм встречается с бывшей коллегой на 17 лет младше него

15.07 / Скандалы: «Нахальное поведение»

14.07 / 10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска