 

Выяснилось, на что россияне потратили детские «антивирусные» выплаты

28.07.2020, 16:08, Новости дня

Выплаты, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели и игрушек, свидетельствуют результаты исследования холдинга Romir.

«Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них», – передает ТАСС содержание исследования.

Так, полученные в июне деньги были потрачены на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост. Наибольший прирост зафиксирован в спортивных товарах: на них россияне потратили в девять раз больше, чем в прошлом году.

Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, рост числа покупок составил 5,5 и 4,5 раза соответственно. Не обошли стороной и сегмент аксессуаров для компьютеров и гаджетов, где отмечается рост в четыре раза.

Кроме того, в июне многие родители решили приобрести своим детям велосипеды. Расходы на велосипеды и сопутствующие аксессуары выросли в 3,5 раза против аналогичного периода прошлого года.

«Сейчас мы видим куда более высокие темпы роста. Это дает нам основания полагать, что среди тех домохозяйств, кто не нуждался в выплатах для покрытия текущих расходов, средства субсидии были потрачены на подарки и новые приобретения для детей и подростков», – отметила исполнительный директор Romir Инна Караева.

Напомним, в мае президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а в конце июня предложил выплатить ее еще раз по 10 тыс. рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин перечислил 555 млрд рублей или 99% всех средств, выделенных на дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне ситуации с коронавирусом.

Как сообщил глава Пенсионного фонда Максим Топилин, по состоянию на 22 июля дополнительные выплаты на детей до 16 лет в РФ выплачены около 90% потенциальных получателей.





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