Удар по печени: как защититься от вирусного гепатита?

28.07.2020, 16:02, Разное



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По данным ВОЗ, 325 миллионов человек во всем мире живут с вирусным гепатитом В или С, ежегодно умирают порядка 900 тысяч больных гепатитом В. Гепатит — это вирусное заболевание печени, которое, как правило, вызывается вирусными инфекциями, но могут быть и другие причины, например, чрезмерное употребление алкоголя и лекарственных препаратов. Бывает также аутоиммунный гепатит, который возникает, когда организм начинает вырабатывать антитела против тканей печени.

Потемнение мочи, желтые склеры глаз и кожа, продолжительная слабость, тошнота, рвота, боли в брюшной полости — все эти симптомы должны вас насторожить. Обязательно обратитесь к врачу-гепатологу или инфекционисту, чтобы пройти обследование.

Всего существует пять видов вирусного гепатита, для каждого из которых необходимы разные способы лечения и профилактики.

Гепатит А

Это заболевание вызывается вирусом гепатита А (ВГА), и в отличие от гепатитов В и С довольно легко лечится и не вызывает хронических заболеваний печени. Однако гепатит А может сопровождаться тяжелыми симптомами с острой печеночной недостаточностью и даже привести к летальному исходу.

Больше всего вирус гепатита А распространен в бедных странах, где очень слабо соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, либо не соблюдаются вовсе. Как правило, заражение происходит через пищу и воду.

Симптомы гепатита А включают повышение температуры, недомогание, потерю аппетита, тошноту, потемнение мочи и пожелтение белков глаз. Чаще всего эти признаки проявляются у взрослых, 90% детей до шести лет переносят заболевание бессимптомно.

От гепатита А защитит полезная привычка регулярно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты перед употреблением в пищу, а также внимательное отношение к источникам воды. Если вы едете в страну «третьего мира», пейте только бутилированную воду.

Вакцинация

Существует достаточно эффективная вакцина против гепатита А, которая формирует устойчивый иммунитет у 95% привитых уже через 2 недели после первой инъекции и у 100% после введения второй дозы препарата. Прививка рекомендуется медработникам, персоналу детских дошкольных учреждений, детям от 1 года, проживающих в местах с высоким уровнем заболеваемости, а также людям, которые часто бывают в странах «третьего мира».

Гепатит В

Этот вид гепатита является потенциально опасным для жизни заболеванием. Вирус гепатита В может вызвать хроническую инфекцию, которая приводит к очень серьезным осложнения, вплоть до рака и цирроза.

Заболевание передается при контакте с инфицированными биологическими жидкостями — кровью, вагинальным секретом или спермой. Поэтому чаще всего заражение происходит через сексуальный контакт с инфицированным человеком, а также использования одного шприца при введении наркотиков.

Но даже если вы не наркозависимый и всегда предохраняетесь, это не значит, что гепатит В вам не грозит. Этот вирус очень живучий — он выживает вне организма человека на поверхностях в течение семи дней. Поэтому заразиться можно, например, воспользовавшись бритвой или зубной щеткой зараженного приятеля, а также во время во время маникюра и нанесения татуировок в салонах, где пренебрегают мерами безопасности, и во время медицинских и стоматологических процедур.

В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. У некоторых инфицированных возникают острые состояния, которые сопровождаются желтухой, потемнением мочи, сильной слабостью, тошнотой, рвотой и болями в брюшной полости. В некоторых случаях гепатит В может вызвать хроническую инфекцию печени, которая в будущем может привести к циррозу или раку печени.

От гепатита В не существует специфического лечения, кроме того, в большинстве случаев терапия не приводит к полному выздоровлению пациента, а лишь подавляет репликацию вируса. Поэтому лечиться придется всю жизнь.

Вакцинация

От гепатита В существует очень эффективная вакцина. ВОЗ рекомендует прививать всех детей грудного возраста, желательно в первые 24 часа после рождения. Иммунитет к вирусу сохраняется в течение 20 лет и дольше.

Гепатит С

Вирус гепатита С передается через кровь, это заболевание является основной причиной возникновения рака печени. Механизм передачи части тот же, что и при гепатите В: совместное использование шприцев для введения наркотиков, недобросовестная стерилизация медицинских инструментов и небезопасное переливание крови. Кроме того, инфицирование может произойти при половом гомосексуальном контакте между мужчинами, особенно с ВИЧ. Вирус также может передаваться от инфицированной матери ребенку, однако этот способ передачи встречается все реже.

Хорошие новости: ВГС не передается через грудное молоко, продукты, воду, объятия и поцелуи, а также совместное употребление продуктов и напитков с инфицированным человеком.

Инкубационный период гепатита С длится от двух недель до шести месяцев. Около 80% пациентов переносят первичную инфекцию бессимптомно, однако заболевание может проявляться высокой температурой, быстрой утомляемостью, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, болями в брюшной полости. Также должны насторожить темный цвет мочи, светлый цвет экскрементов, боли в суставах и пожелтение белков глаз.

Вакцинация

Эффективной вакцины от гепатита С до сих пор не существует, поэтому профилактика заболевания главным образом нацелена на снижение рисков заболевания.

Гепатит D

Это так называемый дельта-гепатит — довольно редкая разновидность, которая возникает только в сочетании с инфицированием вируса гепатита В. Коинфекция этими двумя вирусами считается наиболее тяжелой формой хронического вирусного гепатита, который приводит к довольно быстрому летальному исходу от болезней печени.

Вирус передается так же, как и гепатит В: при контакте с биологическими жидкостями инфицированного. Вертикальная передача возможна, но встречается очень редко.

Вирус может вызвать гепатит умеренной или тяжелой формы и даже острую печеночную недостаточность, но хроническая форма заболевания развивается достаточно редко — менее чем в 5% случаев.

Вакцинация

Главной профилактической мерой является вакцинация против вируса гепатита В, который необходим для репликации вируса D. По данным ВОЗ, расширение программ иммунизации детей гепатита В привело к значительному снижению заболеваемости гепатитом D в мире.

Гепатит Е

Это самый легкий вид вирусного гепатита. Как и гепатит А, он выводится в окружающую среду через фекалии зараженных людей, поэтому инфицирование происходит главным образом через воду и пищу в местах с плохой санитарией. Обычно человек выздоравливает в течение 2–6 недель безо всякого лечения. В редких случаях может развиться острая печеночная недостаточность.

Заболевание сопровождается легкой лихорадкой, снижением аппетита, тошнотой и рвотой в течение нескольких дней, у некоторых больных возникают боли в животе, сыпь на коже и боль в суставах. Как и при других видах гепатита, чаще всего при этом заболевании темнеет моча и желтеют белки глаз и кожа.

Вакцинация

Единственная в мире вакцина против гепатита Е была разработана и зарегистрирована в Китае в 2011 году, но нигде за пределами страны она не используется. Поскольку гепатит Е распространен преимущественно в бедных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, всем, кто посещает эти места, необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и пить только бутилированную воду.

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