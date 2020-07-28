В центре Киева при помощи Турции появится крупнейшая на Украине мечеть

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28.07.2020, 15:48, Новости дня

В центре Киева решили построить самую крупную в стране мечеть, ее намерены возвести при содействии Турции, сообщил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Украина – это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. (…) К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве», – рассказал посол в интервью «Интерфаксу».

Дипломат отметил, что вопрос с землей «в большей степени решен», проходит обсуждение дизайна строения, и добавил, что здание планируется построить в центре города.

«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», – сказазал Гюльдере.

Ранее публицист Егор Холмогоров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал «незалежную» Украину результатом отказа от православных ценностей.





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