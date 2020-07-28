Волочковой предстоит второй суд за нарушение карантина в Дивеево

28.07.2020, 15:43, Разное

Артистка категорически не согласна с обвинениями и уверена, что ее наказывают лишь потому, что она медийная личность. В июле суд назначил звезде штраф в размере 20 тысяч рублей, однако адвокат оспаривает это решение.

Как отметила Анастасия Волочкова, “система” хочет, чтобы она заплатила за то, что не надела маску, обедая у знакомых в частном доме, и фотографируясь у поселкового магазина. Неясно, удастся ли танцовщице убедить суд в своей невиновности.

Правда, 3 августа артистке предстоит второй раз появиться в казенных стенах. Звезду будут судить за нарушение карантина. Балерина уверена в проигрыше. При этом Анастасия Волочкова продолжает настаивать, что попала в Дивеево “по милости Божьей, по своей вере, приехав на машине”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Окт 2018 в 5:12 PDT

Видимо, звезда не до конца понимает, что подвергла опасности не только себя, но и людей, с которыми контактировала на закрытой из-за коронавируса территории. Артистка уверена, что визит полицейских в Нижегородской области был “показухой” и “театром абсурда”.

Напомним, что в июне Анастасия Волочкова по пути из Астрахани решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Однако на территорию ее не пустили, так как в обители не отменили карантин. Балерина оставила машину у КПП и пробралась в деревню через лес.