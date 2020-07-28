Названо наиболее востребованное за рубежом российское оружие

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28.07.2020, 15:30, Новости дня

По линии военно-технического сотрудничества Ростеха основной спрос за рубежом прослеживается на продукцию ВВС и ПВО, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Чемезов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о результатах за 2019 год, что «портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 млрд долларов – большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год», передает РИА «Новости».

«Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь», – добавил он.

При этом на начало 2020 года портфель заказов составлял уже 55 млрд долларов.

Глава Ростеха добавил, что в минувшем году выполнены все контракты по гособоронзаказу.

«Если в 2018 году у нас было 26 тыс. 220 контрактов, то в 2019 году – 29 тыс. 170 контрактов, то есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов», – подчеркнул Чемезов.

Ранее сообщалось, что РФ заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.





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