Автора фейка о взрыве моста во Владивостоке наказали

28.07.2020, 15:30, Новости дня

Заявившего о взрыве Золотого моста во Владивостоке жителя Приморья оштрафовали на 15 тыс. рублей за распространение фейковой информации, сообщила прокуратура региона.

Фейк опубликовали в Instagram с фотографией вантового моста через бухту Золотой Рог и подписью «Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Прокуратура провела проверку, и установила, что фейк распространил администратор аккаунта, житель города Арсеньев.

«В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении… ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По итогам его судебного рассмотрения ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич предложил увеличить штрафы за оправдание преступлений нацизма и распространение фейковых новостей.