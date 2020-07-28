 

Алена Водонаева стала студенткой МГУ

28.07.2020, 15:23, Разное

Несколько дней назад блогер прошла собеседование в МГУ на программу профессиональной переподготовки. С сентября этого года Алена Водонаева будет посещать лекции и семинары в здании на Моховой улице.

Телеведущая проведет за партой целый год. Знаменитость будет изучать такие предметы, как журналистская этика, право средств массовой информации, создание медиапроектов и многое другое.

В 2005 году Водонаева окончила филологический факультет Тюменского государственного университета. Она работала на местном телевидении, вела передачу о криминальных новостях.

Алена Водонаева прославилась на всю страну после участия в реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ. Она провела на проекте три года и запомнилась зрителям как одна из самых ярких и скандальных участниц.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 3:36 PST

В интервью “Русскому радио” телеведущая призналась, что стыдится своего прошлого. Алена Водонаева назвала свое поведение в передаче неприличным. “У каждого была своя роль. Я была главной стервой”, – вспомнила звезда.





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