 

Мнение: О конфискации сбережений среднего класса

28.07.2020, 15:17, Разное

Уже с нового года всё начнётся. При полном одобрении молчаливого большинства. Сама неумолимая логика событий после «обнуления» говорит о том весьма недвусмысленно. В общем, российскому среднему классу, и так уже изрядно пощипанному девальвацией, #коронакризис­ом, налогами на депозиты, пенсионной реформой и прочими новеллами последних двух лет, – приготовиться.

Речь, понятно, не о том как бы «среднем классе», чьи доходы на человека в 1,5 раза выше прожиточного минимума. Беда грозит тем, кто ведёт свой #бизнес или занимается творчеством, работает менеджером или высокооплачиваемым специалистом, имеет #недвижимость в собственности и #сбережения в банке. Им-то российская #власть готовит очередной пренеприятный сюрприз.

Министерство финансов предлагает поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. При этом Минюст параллельно вносит в Гражданский кодекс некие «уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого… не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения». В Минфине уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс, дополняющие перечень доходов казны, нужны для синхронизации его с Гражданским.

Кто именно будет осуществлять проверки законности получения доходов, а также какие именно суммы могут вызвать подозрения, ни то, ни другое ведомство не сообщают.

Формально, это всё вносится для борьбы с коррупцией. Но параллельно власти предлагают ввести в УК РФ резиновый состав преступления – «налоговое мошенничество». Под которое можно подвести, при желании, даже неверно заполненную налоговую декларацию. А уж «серые» доходы – как два пальца об асфальт.

Но главное, что для целей конфискации денежных средств, в том числе на банковских счетах, неявно вводится презумпция виновности. Если раньше компетентным органам необходимо было доказать в суде незаконность доходов того или иного человека, чтобы добиться их конфискации, то теперь сам человек должен доказывать законность своих доходов, чтобы избежать их потери. А #суд может внять его доказательствам, или не внять.

В итоге может всё прийти к тому, чтобы реквизировать в пользу государства любые #сбережения, законность происхождения которых человек доказать не сможет, например, из-за утери документов. И не нужно думать, что жить от этого станет легче пенсионерам: как раз их накопления в пенсионных фондах государство «инвестирует» в своих интересах так, что потом многомиллиардные дыры в ПФР залатать невозможно.

Так что, возвращаемся к равенству в бедности?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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