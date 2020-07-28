Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину об инициативе поставить Турции очередную партию С-400

28.07.2020, 15:17, Разное

Владимир Чемезов, глава «Ростеха», встретился с Владимиром Путиным, чтобы рассказать о работе и планах корпорации. Среди прочего руководитель рассказал о проработке российской стороной инициативы поставить Турции очередную партию систем С-400.

Ранее стало известно, что Сергей Чемезов озвучит доклад о деятельности корпорации «Ростех» на встрече с президентом страны, которая состоится во время рабочего совещания, 28 июля. Теперь появились некоторые подробности беседы. В ходе отчета руководитель сообщил, что российская сторона планирует поставить в Турцию еще одну партию комплексов С-400. Данный вопрос находится на стадии проработки.

Также Чемезов рассказал главе государства, что оборонный заказ по результатам 2019 года выполнен на 99,5 процентов, а производство аппаратов ИВЛ выросло в стране на 50%. Помимо этого руководитель пояснил о тестировании беспилотной модели КАМАЗа, информирует ПолитЭксперт.