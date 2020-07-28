Новый фильм Андрея Кончаловсого попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля

28.07.2020, 15:10, Разное

Несколько часов назад стала известна программа 77-го Венецианского кинофестиваля: художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера объявил, какие фильмы покажут на Мостре в этом году. Среди будущих премьер оказалась и новая картина Андрея Кончаловского – драма “Дорогие товарищи”, которая вошла в основной конкурс. В центре сюжета фильма – расстрел в Новочеркасске 1962 года, который последовал за забастовкой рабочих на главном городском заводе. Главную роль в картине сыграла супруга Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая: ее героиня – работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и вполне искренне возмущается поведением недовольных коллег на заводе. Однако когда во время одного из столкновений на площади пропадает ее дочь-подросток, взгляд Людмилы на происходящее меняется.

Андрей Кончаловский уже сам прокомментировал эту радостную новость:

Друзья, рад сообщить вам, что фильм “Дорогие товарищи!”, который я только что закончил, будет участвовать в конкурсной программе Венецианского международного кинофестиваля! Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения – нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли – это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Поделилась своими эмоциями по этому поводу и Юлия Высоцкая:

Степень радости, которую я испытала, когда услышала о приглашении на Венецианский фестиваль, трудно передать словами. Сам факт, что картина понравилась людям, которые отбирают кино на этот фестиваль, настолько важный, настолько значимый для меня, говорит о том, что мы проделали серьезную работу. Она оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале был фильм “Дом дураков”, был фильм “Рай”, обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция – это просто магия. В общем, сердце трепещет!

После премьеры на Венецианском кинофестивале “Дорогие товарищи” будут показаны в России: картина выйдет в прокат осенью 2020 года.

Кадр из фильма “Дорогие товарищи!”

Помимо фильма Кончаловского, в программе Венецианского кинофестиваля оказались еще две российские картины: фильмы “Конференция” Ивана И. Твердовского и “Китобой” Филиппа Юрьева были отобраны в параллельную конкурсную программу Venice Days. Основной же конкурс Венецианского кинофестиваля на данный момент выглядит так:

“Между смертью”, режиссер Хилал Байдаров

“Сестры Малакузо”, режиссер Эмма Данте

“Мир грядущий”, режиссер Мона Фастволд Лерче

“Новый порядок”, режиссер Мишель Франко

“Любовники”, режиссер Николь Гарсия

“Ночь в Хайфе”, режиссер Амос Гитай

“Дорогие товарищи”, режиссер Андрей Кончаловский

“Жена шпиона”, режиссер Киёси Куросава

“Солнечные дети”, режиссер Маджид Маджиди

“Фрагменты женщины”, режиссер Корнел Мундруцо

“Мисс Маркс”, режиссер Сузанна Никкьярелли

“Наш отец”, режиссер Клаудио Ноче

“Ночь”, режиссер Джанфранко Рози

“Снега больше не будет”, режиссер Малгожата Скумовска

“Ученик”, режиссер Чайтанья Тамхане

“А завтра весь мир”, режиссер Юлия фон Хайнц

“Куда ты идешь, Аида?”, режиссер Ясмила Жбанич

“Земля кочевников”, режиссер Хлоя Чжао

Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии со 2 по 12 сентября и станет первым киносмотром, проведенным в режиме офлайн после пандемии коронавируса.