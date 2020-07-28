Стало известно, когда наступит новый ледниковый период на Земле

28.07.2020, 15:08, Новости дня

Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тысяч лет, утверждает профессор Токийского университета Масаюки Икэда из отделения планетарных исследований и изучения Земли факультета естественных наук.

Вместе со своими коллегами этот ученый стал автором недавнего исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров 10 млн лет назад. В частности, ученые использовали теорию сербского инженера Милутина Миланковича о колебаниях количества солнечного света и радиации на Земле на протяжении длительного времени в связи с периодическими изменениями угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.

«Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тысяч лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа», – передает РИА «Новости» слова профессора.

Он также отметил, что «сейчас мы на пике цикла длительностью 10 млн лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией в атмосфере углекислого газа (CO2)».

В опубликованных недавно материалах исследования японского ученого и других его коллег, говорится, что снижение концентрации углекислого газа и похолодание климата на Земле с сильными муссонами привели к росту размеров динозавров и их широкому расселению благодаря увеличению источников питания и воды примерно 212 млн лет назад в триасовом периоде Мезозойской эры.

«Поскольку механизм Миланковича продолжает действовать в истории Земли, мы попытаемся найти связь между этим механизмом и эволюцией климата и экосистем», – подчеркнул Икэда.

При этом геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко ранее рассказал, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, ускоряя наступление ледникового периода, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.