 

В Петербурге произошло столкновение поездов

28.07.2020, 15:08, Новости дня

В Петербурге столкнулись два грузовых состава, поезда сошли с рельсов, движение после происшествия организовали по резервному маршруту, сообщили в ГУ МЧС по городу.

«В 14.39 мск, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршрут», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Источник в экстренных службах пояснил, что, по предварительным данным, пострадал один человек, им оказался машинист одного из поездов.

В соцсетях опубликованы кадры с места происшествия. На них запечатлены два столкнувшихся поезда и переломанные рельсы.

  

В июле в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой, в результате ЧП никто не пострадал.





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