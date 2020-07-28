Корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море

28.07.2020, 14:53, Новости дня

Отряд кораблей Северного флота отработал задачи по противодиверсионной обороне на рейде в районе острова Кильдин в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.

«Сегодня во время стоянки на незащищенном рейде в районе острова Кильдин в Баренцевом море экипажи кораблей отработали мероприятия противоподводно-диверсионной обороны и выполнили практическое гранатометание. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательное буксирное судно «Памир», ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов» и килекторное судно КИЛ-143», – передает ТАСС сообщение СФ.

Снявшись с якоря участники отряда приступили к отработке маневрирования в различных вариантах походного ордера и провели учения по связи. В течение дня моряки отработают также совместные задачи с палубной авиацией, отработают действия по обороне отряда от атаки средств воздушного нападения условного противника.

Руководит учениями заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, командный пункт развернут на борту большого противолодочного корабля «Североморск». После отработки полного комплекса задач учений в море корабли и суда вернутся в свои базы для завершения подготовки к выполнению задач очередного, девятого, арктического похода по Северному морскому пути.

Напомним, ранее во вторник рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель.



