ВОЗ опровергла сезонный характер коронавируса

28.07.2020, 14:48, Новости дня

Сезонный характер коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, на сегодня не находит подтверждения, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», – передает ТАСС сказала она.

Она также обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны – как в Северном, так и Южном полушарии.

Харрис при этом подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается физическое дистанцирование.

Она также отметила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием. «Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом. Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии», – добавила она.

В ВОЗ обеспокоены тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это «поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса».

Ранее депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, как отличить коронавирус от гриппа. Основными симптомами коронавируса являются проблемы с дыханием, потеря обоняния и чувства вкуса. Такие симптомы нехарактерны для гриппа.

Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тыс. человек.



