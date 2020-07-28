Дегтярев прокомментировал сообщения об «избиении» сотрудника «Открытой России»

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28.07.2020, 14:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал сообщения о якобы нападении «его охраны» на координатора «Открытой России».

«Мелкие врунишки продолжают вбрасывать инфоповоды в СМИ о том, какой я плохой. В этот раз жертвой от оппозиции выступил сотрудник «Открытой России», которая работает на деньги Михаила Ходорковского. Его якобы избил сотрудник моей охраны. При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан», – написал врио главы региона в Telegram.

Он уточнил, что читая такие сообщения, важно помнить несколько деталей. «У меня нет личной охраны, есть служба безопасности администрации, которая по закону приставляется к ВДЛ. Эти сотрудники здесь работали еще до меня», – написал Дегтярев.

Он также добавил, что «это второй громкий случай с нападением на «оппозиционера» без единого обращения в полицию».

Кроме того, написал Дегтярев, «мелкие врунишки настолько обнаглели», что завели фейковый телеграмм-канал от его имени.

«Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио края и люди не услышали друг друга. Поэтому граждане, не поддавайтесь на провокации!» – призвал он.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы избиении в Хабаровске координатора «Открытой России» Сергея Наумова. При этом сам пострадавший якобы опознал нападавшего среди охраны Дегтярева, хотя лицо нападавшего было скрыто.

В воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.





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