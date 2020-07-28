Гендиректор Black Star: Я сказал Тимати, что нужно двигаться дальше

28.07.2020, 14:43, Разное

Павел Курьянов рассказал о первой встрече с Тимати. Это было в детстве. Их знакомство состоялось на Манежной площади во время прогулки. Тимур катался на скейтборде, а Павел – на роликах. Их сблизили общие интересы.

Пашу вспомнил, что ему пришла в голову идея о создании собственной компании после того, как он узнал историю Jay-Z. Американский артист стал первым в мире рэпером-миллиардером. Когда Тимати завершил участие в “Фабрике звезд”, Курьянов сказал ему: “Надо двигаться дальше”. Так и появился лейбл Black Star.

Деловые отношения не разрушили многолетнюю дружбу. Пашу отметил, что в юности всегда был готов заступиться за товарища. Курьянов занимался боксом, чтобы в случае нападок ответить недоброжелателям.

Гендиректор Black Star признался, что раньше у него был ужасный характер. Он доставал одноклассников, вел себя весьма непристойно. Сейчас Курьянову стыдно за такое поведение. Он признался, что своих детей непременно перевел бы в другой класс, если бы в их окружении появился подобный бунтарь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от PASHU (@pashuofficial) 27 Июл 2020 в 2:45 PDT

Ранее уход Тимати из Black Star прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он впечатлен тем, сколько рэпер находился в этой компании.