 

Посольство США в Германии припугнуло подрядчиков стройки «Северного потока – 2»

28.07.2020, 14:30, Новости дня

Посольство США в Германии предостерегло компании от участия в строительстве «Северного потока – 2», отмечая «опасность» данного проекта.

США «недвусмысленно и неустанно отмечают опасность» этого проекта для «совместных интересов в сфере безопасности в Европе», передает Deutsche Welle слова представителя американского посольства в Берлине.

Вашингтон видит в газопроводе «не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России», подчеркнул он.

США проводили переговоры с Европой и представителями промышленности и продолжат эти консультации. Государства, выступающие против строительства газопровода, «выражают свою позицию громче, чем прежде», отметили в американском дипломатическом представительстве.

Отмечается, что пока Вашингтон не вводит какие-либо санкции, однако фирмы, по-прежнему занятые в проекте, должны осознавать, что подобное участие «создает для них риски».

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило об усилении давления США на европейских подрядчиков «Северного потока – 2». По его сведениям, представители США на видеопереговорах «в дружелюбном тоне» отметили, что намерены «воспрепятствовать завершению строительства», выделив «далекоидущие последствия дальнейшего участия в проекте».

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.

Из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать.





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