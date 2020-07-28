 

Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

28.07.2020, 14:30, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске.

В суде сообщили, что Удальцова признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке»). Ему назначили наказание в виде ареста на 10 суток, передает ТАСС.

25 июля в центре Москвы полиция задержала несколько участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Удальцов освещал эту акцию в Twitter, но, по его словам, участия в ней не принимал.

Напомним, в 2018 году Удальцову запретили посещать массовые мероприятия до 5 августа 2021 года.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Эксперт назвал причину шпионского скандала с китайскими дипломатами в США

07.07 / Москва в кольце санкций 

30.06 / Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

24.07 / Китайский банк спермы столкнулся с дефицитом из-за пандемии коронавируса

23.07 / Губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы

24.06 / Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

13.07 / Мнения: Хабаровское дело – привет из 90-х

26.06 / Euronews – президент Косова и его сторонники отвергают все обвинения в военных преступлениях

15.07 / СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

29.06 / Спрос на туры по РФ вырос в десять раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска