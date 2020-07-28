Размещение рекламы российских компаний в западных соцсетях попросили ограничить

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28.07.2020, 14:30, Новости дня

Фонд защиты национальных ценностей обратится в Госдуму с предложением ограничить размещение российскими компаниями рекламы на площадках зарубежных социальных сетей, отказывающихся работать в отечественном правовом поле. Об этом говорится в докладе фонда, посвященному информационным угрозам со стороны корпорации Google.

«Все более очевидной становится необходимость наложения ограничений на размещение российскими компаниями рекламы на информационных площадках, причастных к необоснованной блокировке российских пользователей», – говорится в докладе, текст которого передает ТАСС.

Как сказал глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, данное предложение наряду с другими инициативами из доклада будет направлено в Госдуму. «Мы обсуждали в Общественной палате России, что надо вводить какие-то ограничения на размещение рекламы на зарубежных площадках. Например, в Twitter, Facebook. Компании не работают в РФ легально, но зарабатывают на российском рынке, это, мягко говоря, неправильно. Как мы тогда собираемся на них воздействовать», – отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что в фонде также предлагают российским властям «ужесточить ответственность социальных сетей за распространение недостоверной информации, нарушения антимонопольного законодательства и норм, регламентирующих распространение коммерческой и политической рекламы». «Мы будем добиваться скорейшего принятия закона о саморегулировании социальных сетей. И под ужесточением ответственности мы понимаем прежде всего позицию Twitter и Facebook. Эти компании, не соблюдающие действующие российские законы, должны быть привлечены к соответствующей ответственности», – отметил глава фонда.

Малькевич напомнил, что ранее Роскомнадзор «очень серьезно взялся за СМИ-иноагентов». «Значит, нужно наводить порядок и среди зарубежных соцсетей, потому что они полностью его не выполняют. Ни один из законов: не переносят базы данных, не платят штрафы. По Google есть отдельный вопрос. Корпорация вроде бы имеет офис в России, большой штраф, наложенный за нарушение антимонопольного законодательства (468 млн рублей), заплатили, но при этом мы должны их заставить, чтобы представительство в РФ решало вопросы с притеснением российских СМИ», – сказал он.

По его словам, фонд также направит предложение с просьбой создания «максимально комфортных условий для развития российских сервисов и технологий, выступающих аналогом продукции Google».

Ранее Малькевич заявлял, что Google выступает в роли агрессивного монополиста. Он призвал всех российских пользователей Google понимать, что все его данные могут быть без личного согласия переданы заграничным правоохранителям.





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