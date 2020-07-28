 

Роскошный отель Софии Ротару в Крыму разорился после карантина

28.07.2020, 14:23, Разное

С того дня, когда София Ротару последний раз приезжала в свой отель, прошло больше года. Артистка отдыхала на вилле каждый сезон с 2008-го. Именно тогда она купила красивый особняк на набережной, который через некоторое время начал принимать гостей. Всего в отеле 12 номеров.

Сейчас артистке и членам ее семьи тяжело управлять гостиницей, поскольку у всех украинское гражданство. Есть и другие причины закрытия отеля. Самые очевидные – пандемия и дорогостоящее проживание. За ночь на вилле нужно было отдать от 20 до 45 тысяч рублей.

Некоторые постояльцы жаловались, что цена не соответствует качеству. Мол, отель, который позиционирует себя как люксовый, не лучше трехзвездочной гостиницы.

Согласно официальному заявлению, отель Villa Sofia закрылся на реновацию. С уверенностью можно сказать только одно: вилла Софии Михайловны не будет работать так, как раньше.

Напомним, что на днях известный в шоу-бизнесе промоутер посоветовал Софии Ротару снизить ценник на выступления. Иначе, по его словам, артистка останется без заработка.





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