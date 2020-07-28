 

Глава «Ростеха» сообщил Путину о росте выручки до 1,8 трлн рублей

28.07.2020, 14:16, Новости дня

Госкорпорация «Ростех» по итогам прошлого года увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 1,77 трлн рублей, сообщил генеральный директор Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации», – сообщил Чемезов, передает РИА «Новости».

По его словам, показатель рентабельности по EBITDA составил 20,2% в 2019 году против 17,9% годом ранее.

«Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8», – добавил Чемезов.

Ранее Чемезов говорил, что РФ заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.

Также в апреле сообщалось, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Чемезов призвал держать удар и обеспечивать обороноспособность страны в сложных условиях.





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