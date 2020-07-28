 

Пашу рассказал о будущем лейбла Black Star

28.07.2020, 14:16, Новости дня

Гендиректор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

«С 14 лет мы были плечом к плечу. За эти годы мы все выросли и каждый сформулировал своей видение на будущее. Уверен, за эти годы мы с Вальтером и наша мощная команда накопили достаточно опыта, чтобы дальш вести Black Star к новым музыкальным и не только горизонтам», – написал он в своем Instagram.
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Публикация от PASHU (@pashuofficial) 27 Июл 2020 в 2:45 PDT

 

Он также отметил, что в творческой части лейбл ждет большое обновление.

Ранее рэпер Тимати объявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star, назвав свой уход «взвешенным решением партнеров».





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