 

Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду

28.07.2020, 14:08, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о смертельном ДТП.

По его словам, артист «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Защитник отметил, что объяснил Ефремову, как вести себя на заседании.

«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «СтарХит» слова Пашаева.

Юрист добавил, что актер по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee  Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / “Превращаем в платный сервис”. На заседании Нацсовета реформ обсудили реформирование украинской таможни

15.07 / Глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

19.07 / Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

01.07 / Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24%

21.07 / Кононенко не согласился с похвалой Попова в адрес Зеленского

05.07 / Китайцам угрожает бубонная чума

08.07 / Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

29.06 / Реализацию второго этапа медицинской реформы не поддерживают 40% украинцев – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска