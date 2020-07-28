Адвокат Ефремова рассказал о подготовке к суду

28.07.2020, 14:08, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о смертельном ДТП.

По его словам, артист «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Защитник отметил, что объяснил Ефремову, как вести себя на заседании.

«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «СтарХит» слова Пашаева.

Юрист добавил, что актер по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.



