После гибели трех рабочих в колодце в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

28.07.2020, 14:08, Новости дня

В Ростове-на-Дону погибли трое сотрудников аварийной газовой службы, следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело.

«По предварительным данным, 28 июля сотрудники аварийной службы газовой компании выехали на осмотр газового коллектора, расположенного на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. В ходе осмотра один из рабочих спустился в коллектор, где стал терять сознание. Для оказания ему помощи в коллектор спустились еще два работника аварийной службы, однако выбраться на поверхность им не удалось», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», следователи осматривают место происшествия.

Назначено проведение медицинских экспертиз.

Пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщала о гибели трех сотрудников компании при выполнении работ в газовом колодце, передает ТАСС. По этим данным, скончались два слесаря и мастер филиала компании. Отмечается, что, по предварительной версии, сотрудники отравились сероводородом, утечек газа установлено не было.

В 2018 году в Уфе пятеро человек погибли от отравления в колодце в канализации. Отмечалось, что несколько человек подряд пытались спасти других, но теряли сознание в колодце и погибали там.