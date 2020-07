“Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала”: Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери

28.07.2020, 14:05, Разное

Томас Маркл уже достаточно долго не появлялся в британских таблоидах, но вот подвернулся повод вновь стать героем новостей: через несколько недель выходит книга о жизни его дочери Меган Маркл и ее супруга, принца Гарри (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family – “В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”), и в сети активно обсуждают опубликованные в преддверии релиза отрывки. Кроме того, пользователи соцсетей ждут реакцию герцога и герцогини на эту биографию, в которой читателей ждет немало откровений. Очевидно, что Гарри и Меган не понравится издание.

По мнению Томаса, его дочери с мужем не стоит ввязываться в обсуждения книги, ведь они и так подпортили уже себе репутацию:

Сейчас худшее для них время, чтобы ныть и жаловаться на что-то – люди по всему миру страдают из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня.

В последнем из доступных отрывков из книги говорилось, что Меган и Гарри отказались от предложенной им опции защитить Томаса от прессы.

Факт в том, что королевский дом предложил им помочь мне, но они отказались. Это невероятные новости, конечно, – прокомментировал Томас.

Меган Маркл с отцом

Меган не общается с отцом уже около двух лет, как пишут СМИ. Томас отказался приезжать на свадьбу дочери, был уличен в сотрудничестве с папарацци и журналистами таблоидов, которым продавал информацию и фотографии из семейного альбома. Ранее Меган и Гарри просили Томаса не общаться с прессой, но он регулярно нарушает данное своей дочери обещание. Томас также ни разу не видел своего внука Арчи.

Примечательно, что ранее Томас в эфире шоу Good Morning Britain выразил надежду на то, что ему удастся наладить общение с дочкой и что “королева Елизавета вмешается, чтобы благополучно разрешить семейный раскол”.