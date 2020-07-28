Так существуют ли привидения? – Самые известные фото призраков

28.07.2020, 14:05, Разное

Так существуют ли привидения? Этот вопрос волнует человечество уже очень давно, хотя однозначного ответа до сих пор нет. Ученые выдвигают различные предположения, спорят, опровергают, доказывают. Кому-то проще верить в существование потустороннего мира и его загадочных обитателей, кто-то готов обосновать любое странное явление научным аргументом. Давай посмотрим на эти снимки. Это самые известные фотографии мира, на которых были замечены странные существа. Эксперты уверяют, что тут нет фотомонтажа.

А какое объяснение ты можешь дать этим изображениям? Что это: иллюзия или реальность?

На этом снимке мы видим железнодорожный переезд на юге Сан Антонио, штат Техас. Когда-то здесь погибло несколько школьников. По словам местных жителей, с тех пор здесь обитают привидения. Вот что показал снимок, сделанный ночью в этом месте.

Это самый известный снимок всех времен. Принято считать, что это привидение Леди Дороти Тауншенд («Леди Браун»), жены Чарльза Тауншенда. Пара жила в Англии в начале 18 века. Существует легенда, что Чарльз подозревал жену в измене и запер ее в дальнем углу дома. В соответствии с документами женщина была похоронена в 1726 году.

Если присмотреться, то на снимке за одним из авиаторов можно разглядеть лицо еще одного человека. Считается, что это лицо Фредди Джексона, авиамеханика, который погиб в результате несчастного случая. Снимок был сделан в день его похорон. Коллеги сразу узнали Джексона на этой фотографии. Хотя легко можно предположить, что это всего лишь некий человек, который случайно попал в кадр. Тем более, что качество изображения не очень четкое.

Этот снимок был сделан в 1966 году. Фотограф всего лишь хотел запечатлеть элегантную лестницу в Национальном Музее в Гринвиче. После проявки на фото была обнаружена странная фигура, которая идет вверх и держится обеими руками за перила. Эксперты исследовали негатив и пришли к выводу, что с ним не производилось никаких манипуляций. Интересно, что же это могло быть?

В 1959 году женщина по имени Мабель Чиннери сфотографировала своего мужа, ждушего ее в машине. После проявки пленки супруги с удивлением обнаружили фигуру на заднем сидении, которая была матерью Мабель. Именно ее могилу они посещали в этот день.

Терри Айк Клэнтон сделал фото своего друга на кладбище Бутхилл. На первый взгляд на этом фото нет ничего особенного. Но если хорошенько приглядеться, то на заднем фоне можно увидеть фигуру человека в темной шляпе. Конечно, сразу было выдвинуто предположение, что это некто, выходящий из-под земли.

Это фото было сделано в 1995 году в Англии во время пожара. Здание мэрии сгорело дотла. На снимке случайного прохожего была замечена полупрозрачная фигура девочки, стоящая в дверном проеме. Пожарники уверяют, что детей в здании не было. Люди незамедлительно придумали легенду, что это привидение некой Джэйн Чарм, которая когда-то давно жила на этой территории.

ОИП или Общество Исследования Привидений длительное время изучало этот снимок. Фотография была сделана в 1991 году на маленьком заброшенном кладбище на окраине лесного заповедника в штате Иллинойс. После проявки на фото заметили женщину, одиноко сидящую на могильной плите. Вроде ничего странного в ней нет, но зато кладбище имеет мистическую репутацию. Есть сообщения о более чем 100 разных случаев странных феноменов, произошедших там. А потому и эту женщину сразу же объявили привидением.

Члены экипажа Вотертауна чистили грузовой отсек нефтяного танкера на пути из Нью-Йорка к Панамскому Каналу в декабре 1924 года. В результате несчастного случая они отравились парами газа и умерли. По морской традиции они были похоронены в море. На следующий день один из членов экипажа увидел их лица в волнах справа по борту. Они появлялись в воде на 10 секунд, а потом исчезали. Их лица видели и потом. Негатив был исследован на предмет подделки.

Этому загадочному снимку так и не смогли найти объяснения. Фото было сделано священником в одной английской церкви. Эксперты уверяют, что накладки кадров быть не могло.

Женщина посещала могилу своей дочери, которая умерла в 17 лет. Она сделала снимок могильной плиты, а после проявки обнаружила на нем маленького ребенка.

Этот снимок самый понятный и четкий. Дениз Рассел сделала фото своей бабушки в 1997 году. Конечно, она была удивлена, когда увидела изображение своего умершего дедушки за спиной женщины.