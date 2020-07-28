Пхеньян и Сеул торжественно отметили 67-ю годовщину завершения войны

28.07.2020, 13:59, Новости дня

В Пхеньяне и Сеуле прошли памятные церемонии в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны, когда в демилитаризованной зоне между Севером и Югом было подписано соглашение о прекращении огня. При этом формально война не прекращена по сей день. Однако Пхеньян считает себя победителем в этом конфликте, окончательно разделившем Корейский полуостров на две части, и называет войну освободительной, передаёт Euronews.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты «Пэктусан» по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. 27 июля в стране национальный праздник.

Пхеньян считает себя победителем в этом конфликте, разделившем Корею на Северную и Южную части. В КНДР войну называют освободительной.

В Сеуле десятки ветеранов войны приняли участие в церемонии под названием «Дни славы». Согласно опросу, результаты которого были обнародованы в середине июля, почти две трети жителей Южной Кореи выступают за проведение очередного межкорейского саммита в целях снижения напряжённости в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года. Коалиция из 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

27 июля 1953 года в пограничном пункте Пханмунджом было подписано соглашение о прекращении огня. Формально Корейская война не прекращена по сей день.

Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.

