Под видом «российского источника» досье на Трампа сочинял вашингтонский аналитический центр

28.07.2020, 13:59, Новости дня

«Российским» источником для «досье Стила», предположительно, оказался аналитический центр Brookings Institution, заявил в эфире Fox News конгрессмен, член комитета палаты представителей по разведке Девин Нунес. По его словам, вся история с компроматом на Дональда Трампа была создана из ничего предвыборным штабом Хиллари Клинтон.

Сейчас с нами на связи конгрессмен Девин Нунес, высокопоставленный член комитета палаты представителей по разведке, член бюджетного комитета и главный луч света во тьме Обамагейта, длящегося уже четыре… почти четыре года.

Рад вас видеть на нашей программе. Что нового вы можете рассказать нам о вашем расследовании по поводу вспомогательного источника, если вам так будет угодно, для этого фарса с дискредитировавшим себя досье, который вывалили на американский народ ФБР, спецпрокурор (Роберт Мюллер. — ИноТВ) и Минюст?

ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен: Лу, я бы просто сказал: когда вы думаете, что ситуация не может стать ещё более безумной, именно это и происходит, причём всё становится гораздо хуже. Теперь мы имеем следующее: аналитический центр левого толка BrookingsInstitution, который мы давно подозревали в причастности к этому досье, как нам стало известно, участвовал в разработке, распространении и защите досье Стила.



И пока мы не знаем лишь один момент. Нам теперь известен первоначальный вспомогательный источник. ФБР пыталось заставить нас поверить в то, что речь шла о некоем российском источнике, который может быть убит, если что-то произойдёт. Нет. Получается, что эта неведома зверушка обитает за углом, недалеко от сюда — Лу, этим вечером я общаюсь с вами из Капитолия. Она живёт прямо здесь. Никакая опасность ей не угрожает. Всё это выдумки. И ФБР знало об этом.



И теперь вопрос состоит в том, можем ли мы добраться до сути происходящего и доберётся ли до сути (прокурор. — ИноТВ) Дарем. Сейчас нам предстоит рассмотреть вопрос о том, стоит ли оставить этому аналитическому центру левого толка статус некоммерческой организации, ведь за последние четыре года они поучаствовали в разработке политической заказухи, а также в её распространении и защите. По-моему, Налоговое управление США должно изучить их деятельность.

Я должен… Я просто ошеломлён. В августе будет четыре года… Хотя уже конец месяца. Четыре полных года прошло с того момента, как весь этот заговор против президента принял серьёзный оборот. И меня всё это поражает — Brookings Institution, вы шутите?

ДЕВИН НУНЕС: Да, я вас понимаю.

Мне просто любопытно, а есть ли у вас какие-то сомнения в их причастности?

ДЕВИН НУНЕС: Знаю, что в это трудно поверить. Нам было известно, что президент BrookingsInstitution был к этому как-то причастен: по крайней мере, находился на периферии этого дела. Но теперь нам достоверно известно о его причастности. Мы знаем, что он отправлял текстовые сообщения — не скажу, что он был для Кристофера Стила приятелем по переписке, — однако он отправлял автору досье текстовые сообщения в очень, очень важные моменты, когда они предпринимали попытки по распространению этого документа.

Если прибавить к этому то, что эта неведома зверушка, которая предположительно и была тем самым российским источником, хотя на самом деле таковым не являлась, бегает у нас здесь, то получается следующая картина. Лу, я не хотел бы приводить ваших зрителей в чересчур сильное замешательство, но эта история была создана из ничего предвыборным штабом Клинтон.

Да.

Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.