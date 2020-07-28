Intel подозревают во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство

28.07.2020, 13:53, Разное

Над руководством компании Intel назревает судебное разбирательство. IT-гигант подозревается во лжи относительно техпроцессов.

Согласно заявлению главы корпорации Роберта Свона, он признает конечную вину в задержке освоения технологии 7-нанометровых транзисторов. Одно из адвокатских бюро уже заинтересовалось в инициации судебного процесса. Сейчас его юристы собирают данные от пострадавших от снижения курса акций из-за этого. Стоимость ценных бумаг упала одновременно более чем на 16%.

Несколько месяцев назад Intel сообщала, что готова выпустить на рынок дебютный 7-нм продукт уже к концу 2021 года. Вместе с этим предполагалось также вернуть двухлетнюю ритмичность в смене технологических ступеней. Однако недоработки в данной сфере перечеркнули все планы корпорации. Открыто признала наличие неполадок компания только сейчас, однако есть предположения, что руководству информация была известна задолго до этого.

Юристы, занимающиеся делом Intel, уверены, что данные о техпроцессах скрывались, тем самым корпорация вводила в заблуждение потенциальных инвесторов. Стоит отметить, что в США работает эффективная программа для поощрения и защиты информаторов. Поэтому у судебного разбирательства против компании, если до него дойдут, имеет большие шансы.