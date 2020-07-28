Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro Plus возглавил рейтинг AnTuTu, став самым мощным смартфон на Android

28.07.2020, 13:53, Разное

Компания Xiaomi снова выпустила уникальный смартфон с самыми ТОПовыми на сегодняшний день характеристиками. Флагман Mi 10 Pro Plus возглавил рейтинг бенчмаркинг-сервиса AnTuTu, получив статус самого мощного на ОС Android.

Как сообщают СМИ, в ходе тестирования аппарат набрал почти 700 тысяч баллов, такого результата еще не удавалось достичь ни одному «умному» телефону. Стоит отметить, что в официальную продажу гаджет еще не вышел, несмотря на то, что работает Mi 10 Pro Plus на 865 версии Snapdragon, итоги испытаний показали более высокую скорость, чем у аппаратов на 865+. Это, считают эксперты, говорит о максимальной оптимизации программного обеспечения и технологий в новом смартфоне.

Также важно, что руководство китайской корпорации ранее намекало на скорое появление в продаже такого рода девайса. Исходя из этого, старт релизов новинки можно ожидать уже в первой половине следующего месяца. Интересно, что на втором месте в AnTuTu расположился также смартфон от Xiaomi, предшествующая модель Mi 10 Pro.

Кроме рекордной производительности самый мощный Android-смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображений в 120 герц с подэкранным сканером отпечатка пальца. Основной объектив фото-видео-камеры получит 100-мегапиксельное разрешение и 12-кратный оптический зум. Также в функционале уникального телефона предусмотрены ИК-порт и NFC-модуль для коммуникаций и совершения бесконтактных платежей, а аккумуляторная батарея в 4,5 тысячи мАч поддерживает сверхбыструю 120-ваттную зарядку.