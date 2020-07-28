 

Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

28.07.2020, 13:43, Разное

Китайская команда разработчиков Pangu обнаружила уязвимость процессоров iPhone и планшетов iPad, которая позволяет взломать устройства. Для этого нужен лишь физический доступ к аппарату.

Процессор, в котором нашли “брешь”, используется для хранения паролей и биометрических данных. С помощью специальной программы специалисты обошли его защиту и получили возможность вводить пароль неограниченное количество раз, пока не будет подобран верный.





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