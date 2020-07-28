 

Большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек

28.07.2020, 13:43, Разное

Большинство россиян (63%) не хотят переходить на электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Оформить цифровой документ планируют лишь 30% респондентов. 56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать. Среди желающих перейти на “цифру” больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга.





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