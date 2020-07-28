Путин поблагодарил Макрона за помощь в реализации проекта ИТЭР

28.07.2020, 13:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил особую признательность французскому лидеру Эммануэлю Макрону за помощь со стороны Парижа в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

Во вторник во Франции прошла торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора ИТЭР. Приветствие российского лидера участникам церемонии зачитал в режиме видеоконференции генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет трудится над проектом ИТЭР. Особая признательность – президенту Франции Эммануэлю Макрону как лидеру страны-хозяйки проекта, предоставляющей площадку для реактора и оказывающей неоценимую помощь в его сооружении», – отметил Путин в приветствии, пожелав участникам проекта новых успехов и всего самого доброго.

Президент также назвал проект ИТЭР ярким примером эффективного международного сотрудничества, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что РФ является одной из стран-основательниц инициативы проекта ИТЭР, который призван внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в воплощении этого проекта в жизнь. В основе проекта ИТЭР лежит разработанная в РФ концепция установки Токамак, отметил российский лидер.

Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.

В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран – в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.