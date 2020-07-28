Политолог: Кучме надо было уходить вовремя, а не работать «фиговым листком»

28.07.2020, 13:30, Новости дня

Экс-президенту Украины Леониду Кучме следовало уже давно уйти из контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, считает российский политолог Алексей Чеснаков.

Чеснаков написал в Telegram, что «вовремя надо было Кучме уходить, а не работать «фиговым листком».

Ранее стало известно, что Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма просил снять его с должности. 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена».

Уголовное дело было возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине.