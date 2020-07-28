 

Боеприпасы взорвались в Башкортостане, есть пострадавшие

28.07.2020, 13:30, Новости дня

Четыре человека пострадали при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман, следователи организовали проверку, сообщили в региональном СК.

«При детонировании боеприпасов на территории бывшего военного склада пострадали 4 человека. На место выехала следственно-оперативная группа СУСК РФ по региону, проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, это не первый подобный случай в Башкортостане. В июне 2015 года пожар начался  в непосредственной близости к поселку Урман Иглинского района – загорелась сухая трава и склад с порохом, после чего последовали взрывы. По данным Приволжского регионального центра МЧС, причиной пожара на территории воинской части 67684 стало неосторожное обращение с порохом при утилизации, которую проводила организация «Вторметалл».

Склады расположены на окраине поселка, в котором проживают 2,68 тыс. человек (1050 домов). По уточненным данным, в пункты временного размещения было эвакуировано 1,1 тыс. человек, в том числе 350 детей. 





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