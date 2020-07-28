 

Redmi Note 9 Pro / Pro Max получат новые варианты памяти

28.07.2020, 13:30, Разное

Суббренд компании Xiaomi Redmi выводит на рынок следующие модификации хитовых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Обновленные версии, как сообщают СМИ, получат новые, расширенные варианты встроенной памяти.
Прежде всего, новинки представят на рынке Индии, после можно ожидать появление и в магазинах других стран мира. Note 9 Pro производитель оснастил 4-гигабайтным чипом оперативной памяти, тогда как аппарат с приставкой Pro Max получит ОЗУ в 8 гигабайт. При этом флэш-накопитель основной памяти в обоих смартфонах равен 128 гигабайтам. Дополнительно каждый из них оборудован слотом для карты памяти емкостью до 128 гигабайт.

Работает Note 9 Pro Max на однокристальном процессоре Qualcomm Snapdragon 720. 6,67-дюймовый дисплей, а также панели корпуса защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5. Посредине экрана вверху находится вырез для селфи-объектива в 32 мегапикселя. Основная камера состоит из датчиков в 64, 8, 5 и 2 мегапикселя, модуль включает в себя ультраширокоугольную камеру, макродатчик и сенсор глубины сцены.

Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань, а объем батареи превышает 5 тысяч мАч и поддерживает быструю зарядку в 33 Ватт, причем она поставляется в комплекте с телефоном. Индийские фанаты китайского бренда смогут приобрести обновленную версию Redmi Note 9 Pro уже с сегодняшнего дня. Стоимость смартфона составит 214 долларов, расширенная версия аппарата 9 Pro Max выйдет в релиз с 29 июля с ценником в 267 долларов.





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