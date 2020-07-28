 

Рубеж 1941 года: Где Красная армия остановила гитлеровцев в битве за Москву?

28.07.2020, 13:23, Разное

Многие современные исследователи считают, что самой близкой точкой рядом с Москвой, к которой удалось прорваться захватчикам была деревня Маслово по Звенигородскому направлению, находившаяся тогда в 47-50 км от черты города.

Однако последние изыскания все-таки подтверждают основную версию советских военных историков, что самой близкой к Москве точкой продвижения гитлеровцев был город Химки.

16-17 октября 1941 года в направлении Москвы прорвались несколько танков неприятеля, которые были уничтожены советской зенитной батареей примерно в месте установки памятника “Ежи” на Ленинградском шоссе рядом со съездом к аэропорту Шереметьево. При этом к Химкам прорвался лишь авангард противника, а занять оборону и закрепиться Вермахту удалось лишь в районе Красной поляны в 32 км от Москвы (сейчас микрорайон города Лобня).

Что касается Звенигородского направления, то в боях у деревни Маслово здесь принимали как регулярные части Красной Армии, так и ополчение, и даже партизанские отряды. Сохранились документы свидетельствующие, что комиссаром одного из них, созданного в селе Успенское стал Лев Гвоздев – директор близлежащего конного завода N1.

Тщательное изучение документов в отечественных и иностранных военных архивах показало, что осенью 1941 года в районе Маслово противник не смог сконцентрировать достаточные для прорыва силы. Столкновения с гитлеровцами здесь носили локальный (тактический) характер, а сведения о боевых действиях в пойме Москвы реки восточнее линии Палицы-Аксиньино не были обнаружены.

Несмотря на подтверждение основной версии о крахе фашистского наступления в районе города Химки, исследователи уверены, что история тех героических дней самоотверженного сопротивления частей Красной армии и ополчения до сих пор хранит много загадок, ответ на которые нам только предстоит отыскать.

Время стирает следы той Великой войны, ушли от нас очевидцы тех дней – ветераны красноармейцы, но святая память о них требует от современных ученых историков продолжать работу, а от всех нас не забывать, что зло все равно будет наказано и никакие “новые трактовки” не сделают из него добро.





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