 

Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле

28.07.2020, 13:23, Разное

Представители NASA сообщили о приближении к Земле большого астероида. Его размер составляет 190 метров в диаметре.

По данным астрономов, небесное тело 2009 PQ1 максимально сблизится с планетой 5 августа. Оно пролетит на расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли на скорости 13,4 метра в секунду. Специалисты добавили, что астероид принадлежит к группе Аполлона, чья орбита пересекается с земной.





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