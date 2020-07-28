Первая компания в РФ получила лицензию на 5G

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28.07.2020, 13:16, Новости дня

Мобильный оператор МТС получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны. Как говорится в сообщении компании, лицензия выдана Роскомнадзором до июля 2025 года.

В МТС указали, что оператор стал первым в России, кто получил лицензию на использование 5G. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, передает ТАСС. В ближайшее время компания представит на рынок решения для промышленных предприятий, а сейчас разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину, ретейл и логистику.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по- настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы», – отметил президент МТС Алексей Корня.

В марте в России была разработана дорожная карта развитию сетей пятого поколения, она включила в себя кадровый вопрос и создание оборудования.

В октябре 2019 года вице-премьер Максим Акимов сообщал, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России.

Напомним, 22 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что продление сроков по достижению национальных целей до 2030 года не сдвинет сроки внедрения 5G в России.





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