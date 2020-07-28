Названы следующие страны, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

28.07.2020, 13:08, Новости дня

Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, сообщил источник, близкий к авиавластям.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы», – сказал источник ТАСС.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.