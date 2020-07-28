Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци: новое фото пары и первый снимок “нетрадиционного” обручального кольца

28.07.2020, 12:55, Разное

С момента свадьбы внучки королевы Елизаветы II, дочери опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцессы Беатрис – прошло уже 1,5 недели, но в мировой прессе все еще продолжают появляться новые детали того дня. Несколько часов назад в Instagram-аккаунте флористической компании Rob Van Helden Floral Design, которая отвечала за впечатляющий декор из живых цветов на торжестве, был опубликован новый снимок Беатрис и итальянского аристократа, бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. На нем пара запечатлена в момент выхода из часовни.

Что за прекрасная неделя….!!! Спасибо вам ОГРОМНОЕ за ваши добрые сообщения…. Мы так благодарны за такую честь и привилегию стать частью свадьбы Ее Королевского Высочества Принцессы Беатрис Йоркской и Мистера Эдоардо Мапелли Моцци.

Желаем им жизни, полной любви и счастья.

С огромной любовью, Патрис и Роб, – подписали флористы этот снимок.

Если декор свадьбы, платье и тиару Беатрис пользователи сети уже успели рассмотреть и обсудить вдоволь, то вот о том, как выглядит ее обручальное кольцо, они знали только из словесного описания, которое впевые было опубликовано на сайте британского HELLO!. Сообщалось, что Беатрис пренебрегла многолетней традицией, отказавшись от классического кольца из валийского золота в пользу платинового с бриллиантами. На такое не осмелились в свое время ни Кейт Миддлтон, ни Меган Маркл, ни принцесса Евгения.

В распоряжении американского журнала Forbes оказался первый снимок обручального кольца, а также мы можем рассмотреть ближе помолвочное. Их автором выступил британский ювелир Шон Лин, он выбрал для обручального не самую привычную форму, но так было сделано специально для того, чтобы оба украшения идеально прилегали друг к другу на пальце.

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Публикация от Simon B Armitt (@simonbarmitt)1 Окт 2019 в 4:50 PDT

Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.