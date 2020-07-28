 

У задержанного после взрыва в квартире в Самаре нашли вторую гранату

28.07.2020, 12:53, Новости дня

Полицейские обнаружили вторую гранату у мужчины, который устроил взрыв в квартире в Самаре, в результате чего пострадали два человека, в том числе полицейский, информирует пресс-служба областного Следственного управления СК.

Накануне мужчина бросил в подъезд предмет, который взорвался, в результате чего телесные повреждения получили его жена и сотрудник полиции. Дебошира обезвредили, в руках у него был «второй предмет, похожий на гранату», говорится в сообщении СК.

Выяснилось, что это «готовая к применению боевая граната «Ф-1».

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 105 («Покушение на убийство»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 222.1 («Незаконное приобретение взрывных устройств») УК РФ.

«В настоящее время всем потерпевшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», – отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре в Бурятии мужчина во время ссоры с женой взорвал гранату.





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