Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля

28.07.2020, 12:53, Новости дня

Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщил художественный руководитель старейшего в мире смотра Альберто Барбера.

«В этом году снова возвращается Кончаловский», – передает ТАСС слова Барберы.

Напомним, ранее лента российского режиссера Андрея Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».