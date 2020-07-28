 

Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля

28.07.2020, 12:53, Новости дня

Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщил художественный руководитель старейшего в мире смотра Альберто Барбера.

«В этом году снова возвращается Кончаловский», – передает ТАСС слова Барберы.

Напомним, ранее лента российского режиссера Андрея Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».





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