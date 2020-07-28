 

Кремль дал оценку кандидатам в президенты Белоруссии

28.07.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле высоко ценят тех, кто отвечает взаимностью в стремлении развивать союзные отношения Москвы и Минска, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про кандидатов в президенты Белоруссии.

«Выборы еще не состоялись, оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вымешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше. Для нас важна Белоруссия, для нас важно союзное государство, для нас важно продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ, ЕврАзЭс, так и на двусторонним уровне. И, безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Белоруссии, которые отвечают в этом плане взаимностью, которая является сторонником дальнейшего углубления наших союзных отношений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии назначен на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.

Напомним, ранее во вторник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Еврорадио» на вопрос, какой стране принадлежит Крым ответила, что «юридически Крым украинский, а фактически – российский». 





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