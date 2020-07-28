Зоозащитник поддержал инициативу депутатов Госдумы об обязательной регистрации собак

28.07.2020, 12:48, Новости дня

Закон об обязательной регистрации домашних животных, безусловно, нужен, но стоит уделить отдельное внимание его реализации, чтобы идентификация питомца реально имела смысл, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.

В Госдуме сообщили, что ведут разработку нового законопроекта, согласно которому все владельцы собак будут обязаны совершенно бесплатно регистрировать своих питомцев. Полагается, что со временем это существенно сократит число выброшенных на улицу животных, поскольку хозяева будут официально нести за них ответственность.

«Это уже давно назрело, и мы несколько лет обсуждаем, что нужно ввести обязательную регистрацию домашних животных. Минсельхоз даже пытался разработать свою версию подобного законопроекта. Но та реализация, которую они предлагали, была неэффективна, поскольку для идентификации животных предлагались ошейники, бирки, кулоны, что крайне ненадежно. Ведь если хозяин решит избавиться от животного, ему не составит труда «замести улики», после чего никак нельзя будет доказать его принадлежность определенному лицу», – говорит Корецких.

По мнению зоозащитника, все зависит от качества проработки нынешнего законопроекта: очень важно то, каким образом будет осуществляться регистрация домашних животных.

«Мы, зоозащитники, всегда настаиваем на чипировании животных, потому что это один из самых эффективных и надежных способов идентифицировать питомца. От чипа достаточно сложно избавиться, если вдруг хозяин как-то захочет выбросить животное. К тому же данная процедура для пушистых любимцев проходит практически безболезненно, чип никак не мешает животному, практически мгновенно предоставляет всю информацию о нем», – рассказывает Корецких.

Существует и более дешевый способ идентификации животного – клеймирование (татуирование), но и он не кажется зоозащитнику достаточно надежным. Эксперт объясняет, что, во-первых, для питомцев это достаточно болезненно, а, во-вторых, если «татуировка» с индивидуальным номером была сделана животному в детстве, то по мере его роста она растягивается и становится нечитаемой, а с возрастом и вовсе может стереться.

«Здесь, конечно, поднимается вопрос цены, но сейчас на рынке ветеринарных услуг стоимость чипирования необоснованно завышена. Себестоимость самого чипа – меньше ста рублей, а клиники часто предлагают данную услугу в разы дороже. Здесь, конечно же, я надеюсь, что государство может уступить или хотя бы предоставить какие-то льготы на процедуру по чипированию, чтобы все граждане могли спокойно зарегистрировать своих питомцев. Просто это не такая уж и дорогая процедура. Если она будет делаться массово, централизованно, с условием господдержки, то это будет вполне по карману каждому владельцу животного», – резюмировал Корецких.

С начала 2020 года в силу вступила программа отлова безнадзорных животных, которая действует по принципу «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания». Полагается, что это не только сократит количество бездомных животных, но избавит уличных жителей от ряда болезней.