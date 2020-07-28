Республиканцы в Сенате представили пакет помощи в связи с COVID-19

28.07.2020, 12:45, Новости дня

Республиканские сенаторы представили проект стимулирующих мер в связи с эпидемией коронавируса стоимостью около 1 триллиона долларов, который включает новые прямые выплаты миллионам американцев, дополнительную помощь малому бизнесу и деньги на возобновление работы школ.

Консервативные законодатели тут же раскритиковали его как необоснованный и дорогостоящий, а демократы заявили, что он не отвечает потребностям страны.

Ожидается, что он положит начало серьезным переговорам с демократами в Палате представителей, которые в мае приняли собственный законопроект о здравоохранении и восстановлении экономики, который, по прогнозам, обойдется в 3 триллиона долларов.

Нынешний стимулирующий пакет – уже пятый с начала пандемии в марте.

«Мы подготовили тщательно рассчитанный и целенаправленный проект, который будет бить прямо по трем кризисам, с которыми столкнулась наша страна: речь идет о возвращении детей в школы, возвращении работников к работе и победе системы здравоохранения в борьбе с вирусом», – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая в палате.

Макконнелл изложил основные положения республиканского проекта.

Они включают:

– еще одну выплату физическим лицам в размере 1200 долларов (2400 долларов для супружеских пар);

– вторую часть программы спасения малого бизнеса, предусматривающую выделение более 500 миллиардов долларов компаниям со штатом менее 500 сотрудников (на этот раз предложение Республиканской партии сфокусировано на серьезно пострадавших фирмах, где занято не более 300 человек);

– выделение 100 миллиардов долларов на полное открытие школ и университетов, что является приоритетом для президента Дональда Трампа;

– выделение 26 миллиардов долларов на разработку вакцин и терапевтических методов лечения COVID-19.

Обнародование республиканского пакета откладывалось на фоне разногласий между республиканскими законодателями и Белым домом.

«Выделение еще одного триллиона долларов встречает значительное сопротивление, – заявил республиканский сенатор Тед Круз журналистам на Капитолийском холме. – Ответом на эти вызовы станет не просто выгребание денег из Вашингтона. Ответом на эти вызовы станет возвращение людей к работе».

Демократы раскритиковали законопроект как недостаточно обширный.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал инициативу республиканцев «совершенно неадекватной», потому что она не предусматривает достаточно денег для безопасного открытия школ, не защищает домовладельцев, оказавшихся в сложном финансовом положении, от изъятия взятого в ипотеку жилья, а арендаторов от выселения.

«Как это бессердечно, – сказал Шумер. – Как жестоко».